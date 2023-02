Otb, il lusso mette le ali al gruppo: nel 2022 ricavi su del 14% a 1,7 mld

Otb, il lusso traina la crescita del gruppo nonostante Covid e guerra in Ucraina

Only The Brave, l’azienda di Renzo Rosso a cui fanno capo marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, archivia il 2022 con numeri record sia sul fronte economico che occupazionale: i dipendenti sono aumentati di 637 unità per un totale di 6,2000 persone, di cui oltre un terzo in Italia; mentre il fatturato ha chiuso a 1,743 miliardi di euro, in incremento del 14% rispetto al 2021.

Le vendite nette si sono attestate a 1,630 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2021, trainate dal comparto luxury grazie a Jil Sander, Maison Margiela e Marni. Per quanto riguarda le aree geografiche, soprattutto grazie alla forte espansione retail, le migliori performance si sono registrate in Nord America e nell’area Asia-Pacific, dove il Giappone rimane il mercato di riferimento per il gruppo.

L’Ebitda del Gruppo è stato pari a 314 milioni di euro in crescita del 22% rispetto all’anno 2021 gestionale e +65% rispetto al 2019- L’Ebit del Gruppo ha raggiunto i 134 milioni di euro, in crescita di 40 milioni di euro rispetto al 2021 gestionale e di 116 milioni di euro sul 2019. Il risultato netto si attesta a quota 105 milioni di euro, in crescita di 44 milioni di euro rispetto al 2021 gestionale e di 103 milioni di euro rispetto al 2019.

Nel 2022 gli investimenti sono stati pari a 81 milioni di euro, in aumento del 70% rispetto al 2021 e del 116% rispetto al 2019, con un focus particolare sui canali diretti, in primis sull’espansione retail, e in specifiche geografie.

Renzo Rosso: “Il lusso crescerà ancora, nel 2023 puntiamo su innovazione, digitale e sostenibilità"