Ozempic: dopo il boom il flop. L'effetto rimbalzo del farmaco anti-obesità

Ozempic, il Santo Graal contro l'obesità funziona ma dobbiamo aiutarlo

Ozempic, il Santo Graal contro l’obesità, ha fatto dimagrire le persone e arricchire in maniera incredibile il suo produttore, la casa farmaceutica danese Novo Nordisk. L’azienda con una valutazione da quasi 400 miliardi di euro, sta diventando la società europea di più alto valore. Il valore delle azioni è cresciuto del 34 per cento dall’inizio del 2023. Il valore più alto tra le società europee quotate in Borsa dopo quello del gruppo francese del lusso LVMH. Senza tralasciare il mercato dei farmaci riduci peso che si prevede potrà toccare un giro stratosferico da 131000 milioni di dollari. Ma funziona davvero questo farmaco iniettabile? E soprattutto i suoi effetti si mantengono nel tempo? Se lo sono chiesti i ricercatori dell’Università di Copenaghen che hanno realizzato uno studio ad hoc.

Ozempic, uno studio su questi farmaci dell'Università di Copenaghen

I risultati si vedono abbastanza velocemente e la perdita di peso può raggiungere il 15% ( un’azione di tutti questi tipi di farmaci, agonisti del recettore GLP-1). Il farmaco provoca un costante senso di sazietà e, probabilmente, questo è un limite in quanto vivere sempre in questo modo ( meno voglia di mangiare e in alcuni casi anche di bere) non è facile. In aggiunta, a volte, ci si trova con una costante sensazione di nausea. Ed è per questo che , molti pazienti, nonostante l’indiscussa efficacia di Ozempic lo abbandonano. Dallo stop dell'utilizzo alla ripresa dei chili persi il passo è veramente breve. Questi sono alcuni dei motivi per cui, nonostante la loro efficacia, fino alla metà dei consumatori abbandona questi farmaci entro un anno. E con il ritorno alla routine ritornano i chili. Tuttavia, un nuovo studio suggerisce che potrebbe esserci un modo per evitare l’effetto rimbalzo: l’esercizio. Il nuovo studio è stato finanziato, in parte, dalla Novo Nordisk Foundation, un ente di beneficenza affiliato al produttore di Saxenda. Un farmaco della stessa famiglia. Secondo gli esperti i risultati dello studio sarebbero applicabili al resto dei farmaci di questa famiglia.

Ozempic, la partitcontro l'obesità si vince mixando farmaco ed esercizio fisico costante

Per giungere a riscoprire il buon vecchio esercizio i ricercatori danesi hanno studiato i partecipanti di un vecchio studio. Hanno focalizzato l’attenzione su un gruppo ristretto di obesi che avevano perso chili senza recuperarne. Ad un gruppo di questi si è integrata la dieta con il farmaco, mentre ad un altro gruppo al farmaco sono stati aggiunte ore settimanali di spinning e due corse a settimana. Ad un terzo gruppo è stato somministrato un placebo. I risultati dopo un anno sono stati chiarificatori. Tutti quelli che non avevano fatto esercizio fisico avevano ripreso il 70% del peso con l’aggiunta non di muscoli ma di grasso corporeo. I risultati sembrano essere il classico uovo di Colombo: i farmaci sono in grado di far mantenere un peso in equilibrio anche dopo aver interrotto il trattamento ma solo a patto che le persone non tralascino di fare esercizio fisico.

Ozempic, l'obesità è una patologia cronica

Sono molti gli endocrinologi che concordano sul fatto che lo stress, le abitudini di vita, il lavoro sono fattori che influenzano il peso di ognuno di noi. I farmaci possono aiutare a regolare la disfunzione nel cervello, negli ormoni intestinali. Ma è indispensabile che vengano affiancati ad uno stile di vita sano che deve diventare una vera e propria abitudine. L’obesità è una malattia cronica. E i pazienti devono convivere per tutta la vita con essa ed essere costanti nel cercare di mantenere il loro peso corretto. Quello che si è notato con i farmaci per l’obesità è che i risultati sono diversi da paziente a paziente. Ci sono alcuni che dopo aver raggiunto il peso forma non hanno più bisogno di alcun farmaco e riescono a mantenersi, mentre altri necessitano di piccole dosi ad intermittenza”. Insomma la sintesi è chiara. Pur essendo Ozempic sicuro ed efficace non fa miracoli. I veri miracoli devono essere cercati nella testa di ognuno di noi. Il farmaco puo’ aiutare occasionalmente ma il day by day deve essere fatto da ognuno di noi con il sano, vecchio, tradizionale esercizio fisico.