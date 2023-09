Ozempic, il farmaco "miracoloso" fa volare Novo Nordisk. Battuta Lvmh, è l'azienda con più valore in Europa

Ozempic, il farmaco che "ingrassa" il produttore e l'economia danese

La fama di Ozempic è esplosa nell'ultimo anno, grazie a testimonial famosi (Elon Musk in primis) ed è stato chiamato "la droga di Hollywood". Su TikTok il farmaco, in breve tempo, ha ottenuto più di un miliardo di visualizzazioni provocando una domanda di gran lunga superiore all'offerta. E di seguito una richiesta ossessiva delle magiche iniezioni comperate anche sul mercato nero. Ozempic è un farmaco nato nel 2012 per trattare il dibatte ed esploso ora per curare l’obesità.

Il tam tam di giornali e social ha fatto crescere in maniera esponenziale la richiesta dei farmaci di Novo Nordisk (in primis Ozempic) in vari paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito. Novo Nordisk è una multinazionale con sede a Bagsværd, vicino a Copenaghen, specializzata nella produzione di farmaci per il trattamento del diabete, dell’emofilia e di altre malattie croniche. E, come al solito in questi casi, quando la richiesta si alza in maniera esplosiva, i farmaci mancano e mancano soprattutto per i pazienti diabetici o in forte sovrappeso. Persino in Italia l'Aifa, (Agenzia del Farmaco) ha allertato i medici dicendo che “l’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023”.