Padoan verso la dirigenza della Bers. Il Pd va da Putin per strappare il sì

Pier Carlo Padoan è candidato a dirigere la Bers, banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Ufficialmente la sua candidatura si oppone a quella francese - si legge su La Verità - . L'ex ministro dell'Economia e la direttrice generale del tesoro francese Odile Renaud Basso sono i candidati principali alla presidenza della banca, secondo quanto riferito alla Reuters. Un posto di comando che conta. Secondo alcuni economisti il taglio dei finanziamenti Bers avrebbe frenato la crescita russa. Motivo per cui - prosegue La Verità - Ivan Scalfarotto , sottosegretario agli Esteri, si è recato a Mosca per incontrare il collega Timur Maksimov. Obiettivo? Chiedere formalmente il sostegno a Putin per la candidatura dell'ex ministro ai vertici della Bers, visto che il voto russo è determinante ai fini dell'elezione. Un paradosso - prosegue La Verità - se si pensa a tutte le dichiarazioni fatte dal Pd in merito alla vicenda Lega-Savoini. Ora bisognerà capire cosa chiederà in cambio Putin.