Pagamenti: dal 2021 sale a 50 euro soglia per 'contactless'

Bancomat, Mastercard e Visa, al fianco di tutti i principali attori del settore dei pagamenti, hanno lavorato negli ultimi mesi per rendere possibile l'adozione di una nuova soglia per le transazioni con le carte di pagamento contactless in Italia. A partire dal 1 gennaio 2021 gli istituti di credito avvieranno un progressivo aumento della soglia per pagamenti contactless a 50 euro al di sotto dei quali non sara' piu' previsto l'inserimento del codice pin. La decisione, spiegano le societa', "segna un nuovo e importante traguardo per il settore, che si prepara a raddoppiare la soglia rispetto a quella di 25 euro attualmente in vigore e che si prefigge l'obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori, sempre piu' digitali, alla ricerca di un pagamento semplice, rapido e sicuro".