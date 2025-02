L'inflazione accelera a gennaio al +0,6%. Paniere Istat, entra il topper per materasso ed escono i test Covid

Istat, la "fissa" di Bruno Barbieri di 4 Hotel finisce nel paniere

L'Istat ha diffuso due dati molto importanti che riguardano la quotidianità dei cittadini italiani, si tratta del dato sull'inflazione e quello del paniere, vale a dire tutti i prodotti che incidono sulla collettività. L'inflazione, nel mese di gennaio 2025, ha registrato un aumento dello 0,6% su base mensile e un incremento dell'1,5% su base annua (da +1,3% del mese precedente). Secondo quanto indicato dall'Istat, l’accelerazione su base tendenziale dell’inflazione è dovuta all’aumento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,8%), all’attenuarsi della flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e, in misura minore, all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +1,7% a +2,0%).

Nel paniere Istat del 2025 - riporta Il Corriere della Sera - entrano il topper per il materasso (reso famoso dalla trasmissione «4 Hotel» dello chef Bruno Barbieri) i pantaloni corti da donna, lo speck da banco, la camera d’aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli e il cono gelato. Escono invece il test sierologico anticorpi e il tampone molecolare Covid-19, protagonisti degli anni della pandemia che ormai appartengono al passato. L'aggiornamento dei beni e servizi inclusi nel paniere tiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie sia dell'evoluzione di norme e classificazioni e cerca anche di ampliare la gamma dei prodotti che rientrano tra i consumi consolidati.

Nel paniere del 2025 – utilizzato sia per il calcolo dell’indice Nic (per l’intera collettività nazionale) sia per quello Foi (per le famiglie di operai e impiegati) – figurano 1.923 prodotti elementari (erano 1.915 nel 2024), raggruppati in 1.046 prodotti e, successivamente, in 424 aggregati. Il paniere utilizzato per il calcolo dell’indice Ipca (armonizzato a livello europeo) comprende 1.944 prodotti elementari (erano 1.936 nel 2024), raggruppati in 1.065 prodotti e 428 aggregati.