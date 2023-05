Part time, formazione e sgravi fiscali: 3 emendamenti per le donne lavoratrici

Donne e lavoro, Castelli: "Stop al conservatorismo nei contratti, flessibilità e valore alle competenze”

Nella prestigiosa nuova sede dell’Aepi, sita proprio davanti a Montecitorio, si è tenuto un convegno sull’imprenditoria al rosa che ha visto però, e questa è la novità, la presentazione di tre emendamenti che saranno presentati in Parlamento. Quindi non solo parole ma finalmente anche pragma, azione concreta, svolta per il cambiamento.

“L’inclusione lavorativa delle donne va messa in pratica con azioni concrete, per questo oggi la Confederazione Aepi presenta tre proposte di emendamento al Decreto Lavoro, Dl 48/2023, a vantaggio delle madri lavoratrici in tema di: trasformazione del contratto di lavoro part-time, formazione e sgravi fiscali per il datore di lavoro”.