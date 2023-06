Partite Iva in regime forfettario: nasce il sindacato Uifor. Il programma

Nasce Uifor, sindacato delle partite Iva in regime forfettario

Le partite IVA in regime forfettario sono una vera e propria categoria - afferma il presidente del Comitato tecnico scientifico di UIFOR Vincenzo Castellano - che va tutelata senza ledere diritti acquisiti. Pertanto occorre rivedere la fiscalità introducendo, anche per i forfettari, l'Iva.

Partite Iva in regime forfettario, gli obiettivi del sindacato Uifor

La mancata applicazione dell'Iva ai forfettari infatti introduce un elemento di scompenso sul mercato e rappresenta un non sense. Il punto di caduta potrebbe essere quello di dar vita a un diverso sistema flat tax rimodulato a scaglioni che possa essere d'aiuto agli autonomi e imprenditori individuali e, nello stesso tempo, salvaguardi il principio sacrosanto della progressività. Un meccanismo virtuoso che vuol dire zero burocrazia, massima semplificazione, controlli ridotti all'osso e una serie di benefici indiretti. Pensando magari ad alcune semplici soluzioni come quella di permettere la deducibilità di parte delle spese per l'assunzione di dipendenti che, di certo, aprirebbe molti spazi occupazionali.

L’altra esigenza -continua Castellano- e’ quella di dare la possibilità anche a questi lavoratori di partecipare a bandi e gare di appalto con maggiore competitività, dando vita per legge alla possibilità di creare nuovi soggetti economici. Le Stf, le Società tra forfettari - incentivando l'aggregazione fra più soggetti così da ampliare le opportunità imprenditoriali e professionali - e/o le cooperative di categoria.”.