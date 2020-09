Patagonia, Gellert sale al timone del gruppo

Ryan Gellert, dopo l’uscita di Rose Marcario nel giugno scorso, prende il timone di Patagonia. Nella giornata di ieri, 24 settembre, il board del gruppo californiano ha ufficializzato Gellert come chief executive officer di Patagonia Works.

Gellert, nella società dal 2014, fino a ora ha gestito il business dell’azienda in Europa, Middle East e Africa.

Il gruppo Usa ha inoltre annunciato la promozione di Jenna Johnson come CEO di Patagonia Inc (divisione abbigliamento e attrezzature) e Lisa Williams, ex head of products, come chief innovation officer.