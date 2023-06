Pensione con 15 anni di anticipo? Si può. Inps, ecco chi ne ha diritto

Pensione con 15 anni di anticipo? Si può, ma...

E' possibile andare in pensione a 52 anni con 20 di contributi. Un'opportunità non per tutti, ma fattibile in alcuni casi, cioè pochi selezionati lavoratori che hanno fatto ingresso nel mondo del lavoro in giovane età. Lo rivela il sito oipamagazine.it. "I lavoratori che hanno iniziato la carriera in anticipo hanno la possibilità di andare in pensione una volta maturati positivamente 41 anni di contribuzione, purché abbiano maturato almeno 12 mesi di contribuzione prima di aver compiuto 19 anni. Sulla base di queste informazioni è possibile calcolare l’età in cui bisogna iniziare a lavorare per raggiungere l’obiettivo di andare in pensione raggiunti i 52 anni". Oipamagazine.its piega quali siano i prerequisiti che permettono di fare questa domanda di pensionamento anticipato.

Pensione a 52 anni con 20 di contributi? I prerequisiti

- risultare disoccupato dopo un licenziamento individuale o collettivo. Non ha importanza se il licenziamento sia arrivato per giusta causa oppure per risoluzione contrattuale. Alla persona interessata, inoltre, non deve essere più erogato il Naspi da tre mesi;

- essere caregiver, ovvero un lavoratore dipendente oppure autonomo che assiste da 6 mesi un parente di primo grado o un coniuge con accertata disabilità in base alla Legge 104;

- essere lavoratore autonomo o dipendente a cui è stata ridotta la capacità lavorativa e a cui è stata assegnata una percentuale di invalidità maggiore del 74%;

- essere lavoratore in un’attività gravosa oppure estremamente usurante.

Per poter beneficiare di questa particolare opzione di pensione anticipata, i richiedenti sono tenuti a presentare la domanda entro il primo marzo di ogni anno.