Pensione con Green Pass o senza? Decisione clamorosa del Governo Draghi

Pensione febbraio: ritiro con Green Pass o no?

Arrivano le pensioni di febbraio. Già, ma per chi deve recarsi in Posta come si dovranno comportare i pensionati? Serve o non serve il Green Pass? Ecco la risposta

Pensione febbraio 2022: serve il Green Pass in Posta. La decisione del governo

Non sara' possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione senza il green pass. Lo prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che stila l'elenco delle attivita' essenziali alle quali si potra' accedere dal 1 febbraio senza il certificato. Sfuma dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate "esigenze essenziali e primarie" quelle "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito". Dunque i pensionati dovranno essere muniti di Green Pass per ritirare il loro assegno.

