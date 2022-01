Stellantis, allarme sindacati sulla gigafactory. Forbici di Tavares sui costi

Ecco come Tavares taglierà i costi in Italia

Non è certo un compleanno sereno per le tute blu di Stellantis. Il quarto gruppo mondiale automobilistico nato dalla fusione fra l’ex Fiat-Chrysler e Peugeot ha festeggiato il suo primo anno di vita. Però le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato Carlos Tavares al Corriere della Sera e ad altri tre quotidiani europei hanno provocato qualche brivido ai lavoratori italiani del gruppo. Soprattutto se si considera il fatto che siamo a poco meno di due mesi e mezzo dal varo del primo piano industriale (1° marzo) della storia della casa automobilistica, in cui il top manager metterà nero su bianco le proprie strategie. Il primo brivido è arrivato con il fatto che la costruzione in Italia, a Termoli della terza gigafactory di Stellantis annunciata in pompa magna quest’estate per illustrare la strategia di elettrificazione del gruppo (nel corso dell'evento StellantisEVDay202) non è ancora sicura.



Non erano state definite modalità e tempistiche ma la notizia era stata ufficializzata senza remore e immediatamente letta come un investimento sull'Italia. Al momento, non c’è niente di deciso definitivamente. E nemmeno la visita in Italia nei due stabilimenti italiani di questi giorni fra cui Termoli ha tranquillizzato le sigle. Nei giorni scorsi le dichiarazioni del viceministro forzista dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin avevano alzato il velo su una interlocuzione ancora in corso con l’esecutivo Draghi. Parole che non erano sfuggite ai sindacati. Oggi il top-manager portoghese ha confermato che le discussioni non procedono certo fluide visto che fra poche settimane Stellantis annuncerà il business plan in cui dev’esser messo nero su bianco il luogo dove far sorgere il terzo stabilimento per la costruzione delle batterie elettriche.



“Per ora, di deciso c’è una gigafactory in Francia, un’altra in Germania e stiamo negoziando con il governo italiano, su Termoli, ma non abbiamo ancora concluso”, ha spiegato Tavares. Il secondo è la cura dei costi che gli stabilimenti italiani si preparano a subire, soprattutto (al di là di quelli energetici, vecchio problema italico) dal punto di vista organizzativo. Cura dimagrante che Fiom, Fim e Uilm temono possa essere estesa anche a quello del lavoro. Già a giugno dello scorso anno, in visita a Mirafiori, Tavares aveva gelato le organizzazioni sindacali, spiegando che i costi di produzione negli impianti del nostro Paese sono significativamente più alti per unità assemblata, a volte il doppio, rispetto alle fabbriche di altri Stati europei, nonostante un costo del lavoro più basso.

(Segue...)