Pensioni, si potrà lasciare il lavoro 5 anni prima fino al 2023. Ecco come

Pensioni e contratto di espansione: potenziato e prolungato. Cos'è e come accedervi

Pensioni: parola chiave di questi ultimi giorni? Contratto di espansione. Ecco la via per uscire dal lavoro (cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia o quella anticipata). Ok dal governo - secondo l'attuale versione della legge di Bilancio 2022 - per la proroga sino al 2023, ossia per altri due anni. L’azienda però deve impegnarsi all’assunzione di giovani. Altro che quota 100 o quota 102 verrebbe da dire. Diciamo che si tratta di una via interessante e che nei prossimi mesi potrebbe divenire opzione interessante per molti lavoratori.

Non solo. In tema di riforma pensioni, il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico, ha rilanciato l'Ape contributiva con uscita dal lavoro a 63/64 anni. Anche se va detto che Carlo Cottarelli è stato chiaro: "Si va verso una situazione pre-Quota 100". Vediamo pure in questo caso tutti i dettagli.