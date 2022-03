Pensioni aprile 2022, aumenti in arrivo: quando, quanto e per chi

Pensioni 2022, dai nuovi calendari agli importi più corposi: tutte le novità

Novità in arrivo per le pensioni di aprile 2022: non solo cambia il calendario di pagamento, ma anche gli importi degli assegni. Da aprile infatti le pensioni torneranno a essere pagate il primo del mese anche nei 419 uffici postali e non in anticipo come era ormai diventato prassi durante la pandemia.

La decisione è stata appunto presa per la cessazione dello stato di emergenza per il Covid, giovedì 31 marzo. Il pagamento delle pensioni sarà in ordine alfabetico a partire dalla prossima settimana. L'erogazione dell'assegno non avverrà in anticipo per chi riceve l’accredito sul conto, postale o bancario. Quindi il giorno del pagamento sarà come sempre il primo giorno bancabile: venerdì primo aprile 2022.

Pensioni 2022, assegno più corposo: ecco di quanto

Ma non solo nuove date, arrivano anche assegni più corposi. Come spiega l'Adnkronos la percentuale di rivalutazione degli importi delle pensioni per il 2022 è stata fissata all’1,7%. Si tratta dell’aumento annuale dovuto alla clausola di "perequazione automatica", che adegua periodicamente gli importi degli assegni al costo della vita, in base al tasso di inflazione rilevato dall’Istat. Entro il primo trimestre dell’anno l’Inps, che a inizio anno aveva applicato la percentuale dell’1,6%, liquiderà a tutti i pensionati la differenza arretrata maturata dal 1° gennaio.

Attenzione, però: la rivalutazione non è piena per tutti. Spiega l'agenzia di stampa: "Beneficiano del 100% dell’aumento le pensioni che arrivano fino a 4 volte il minimo, mentre quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo ottengono il 90% della quota di aumento (dunque la rivalutazione dell’1,53%) e quelle superiori a 5 volte la quota minima hanno diritto solo al 75% dell’incremento (per loro l’aumento è del 1,275%)".