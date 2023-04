Pensioni aprile 2023, quando vengono pagate? Tutte le date

Pensioni aprile 2023 in arrivo, tutte le date per ritirare l'assegno

Aprile è arrivato e il ritiro del nuovo assegno pensionistico è alle porte. Una nuova tornata mensile è già iniziata. Mentre dal prossimo mese- maggio 2023- sarà invece possibile (finalmente) la messa a punto della rivalutazione degli assegni sulla scorta delle nuove regole e dei nuovi criteri fissati nella legge di Bilancio per il 2023. Ma vediamo nel dettaglio quando si può iniziare a ritirare l'assegno pensionistico di aprile 2023.

In realtà, va premesso, che già da qualche giorno a questa parte è accessibile, sul sito dell’Inps, attraverso il servizio online, il cedolino della pensione, che è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Anche per questo mese Poste Italiane ha stilato un calendario dettaglio da rispettare per il ritiro della pensione che seguirà un ordine ben preciso. Nella giornata di ieri, sabato 1 aprile, hanno potuto ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali, solamenta i cognomi dalla A alla B. Nella giornata di lunedì 3 aprile sarà la volta dei cognomi dalla C alla D, martedì 4 aprile dalla E alla K. Mercoledì 5 aprile si riprende con i cognomi dalla L alla O, giovedì 6 aprile dalla P alla R e venerdì 7 aprile dalla S alla Z.