Pensioni aprile, meno soldi per molti. Scopri se anche tu prenderai meno

Pensioni aprile, meno soldi

Pensioni più basse ad aprile, domani arrivano i bonifici (e non oggi perché è festivo). Vediamo il motivo.

Se i ratei di pensione di gennaio e febbraio 2024 non sono stati sufficienti per il recupero totale, l'INPS continuerà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino all'estinzione del debito. Tuttavia, per i pensionati con un importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, la rateazione sarà estesa fino a novembre.

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di aprile saranno trattenute oltre all'IRPEF mensile, anche le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Queste addizionali saranno recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali e le prestazioni non soggette a tassazione per particolari motivi (come la detassazione per residenza estera o per vittime del terrorismo) non subiranno trattenute fiscali.