Pensioni aumenti: assegni più ricchi per i pensionati fino a quasi 450 euro

Pensioni minime arrivano gli aumenti. Assegno più ricco con gli arretrati

Gli aumenti delle pensioni sono in arrivo. Ora c'è la data: dal primo luglio le pensioni minime saranno più ricche come da Legge di Bilancio con la norma approvata già nei mesi scorsi dalla maggioratanza di governo. Una misura per contrastare il caro-inflazione: i trattamenti minini Inps avranno un incremento dell’1,5% e del 6,4% per gli over 75. Non solo: arrivano anche gli arretrati attesi da gennaio. A partire dal 2024, invece, l’incremento sarà per tutti del 2,7%.

Pensioni aumenti fino a 36 euro in più al mese per i pensionati

Quanto saranno concretamente aumentate le pensioni in questione? Gli under 75 anni vedranno un importo di 572,20 euro rispetto ai 563,74 euro percepiti in precedenza. I pensioni over 75, passeranno quasi a 600 euro (599,82 per l'esattezza) con aumenti mensili di 36,08 euro (cifra precedente 563,74), pari a 432,96 euro in più in un anno.

Gli aumenti delle pensioni minime sono validi per il 2023 perché "l'adeguamento sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024", ha sottolineato recentemente l'Inps con una nota, e "gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno".

