Pensioni, Conte: "Quota 100 progetto triennale, non sarà rinnovato"

"Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non e' all'ordine del giorno il rinnovo di quota 100". Nel suo intervento al festival dell'Economia di Trento, il premier Giuseppe Conte affronta il tema delle pensioni. Se Quota 100 andrà in soffitta nel 2020, il presidente del Consiglio avverte che si dovrà avere "il coraggio di sedersi attorno a un tavolo" per occuparsi dei lavoratori usuranti perchè "non possiamo mettere tutti i sullo stesso piano".

Parole che vengono salutate con favore da Matteo Renzi. "E' una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni rimediando ancora ai danni del governo populista. Prossimo obiettivo: il Mes", scrive sui social leader di Italia viva. Matteo Salvini promette invece battaglia: "Vogliono tornare alla Legge Fornero. La Lega non glielo permettera', promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani", dice il segretario della Lega.

Sul fisco Conte ricorda poi che il governo ha posto le basi per consentire ai cittadini di pagare meno tasse: "Dobbiamo lavorare per incrementare i pagamenti e tutte le operazioni digitali. A gennaio partono gli scontrini elettronici, da dicembre ci saranno degli incentivi: ad esempio chi fara' almeno 50 transazioni in sei mesi potra' recuperare il 10%, ci sara' un super bonus per chi effettua tante spese, e ci saranno 50 milioni l'anno per la lotteria degli scontrini. Creiamo le condizioni per un mutamento delle abitudini degli italiani per contrastare l'evasione".