Pensioni, contributo di solidarietà rinnovato dopo dicembre? Nuovo fronte

PENSIONI: MELONI, 'A DICEMBRE RINNOVO CONTRIBUTO SOLIDARIETA''

Il contributo di solidarietà nelle pensioni va rinnovato. Lo dice Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha spiegato: "A dicembre scadrà il contributo di solidarietà che era stato chiesto ai pensionati molto, molto più fortunati di quelli che vanno in pensione oggi o dei giovani di domani: chiediamo che si reintroduca il contributo di solidarietà", le parole pronunciate mercoledì sera al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Proprio a proprosito di questo vertice sottolinea che "abbiamo portato la nostra storica proposta di ricalcolo delle pensioni retributive troppo alte per sanare la vergogna delle pensioni d'oro".

Nel frattempo, il ministro Orlando in tema di riforma pensioni (è spuntata l'ipotesi di Opzione Tutti tra l'altro nelle scorse ore) ha fatto sapere che "il Governo ha ritenuto di di adottare misure di carattere transitorio per la fuoriuscita dal lavoro. Credo che una volta affrontato il tema del passaggio di quest'anno, dall'inizio dell'anno prossimo comincerà una discussione su come passare a un regime che abbia maggiori strumenti di equità nel rispetto della sostenibilità".

