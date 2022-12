Pensioni dicembre, quando arrivano gli assegni? Tutte le date

Pensioni dicembre, quando arriva l'assegno? Ecco tutte le novità

Novembre ce lo siamo ormai lasciati alle spalle. Entriamo nel vivo nel mese più bello dell'anno: dicembre. Tra aria natalizia, feste in arrivo e pensioni, così come buste paghe, un po' più ricche. Ma quando sarà possibile ritirare l'assegno? Ecco tutte le date da segnare in “rosso” sul calendario.

Pensioni dicembre, il calendario nel dettaglio

Una volta concluso lo stato di emergenza torna il calendario tradizionale. Coloro che ritirano la pensione in contanti presso i 12.800 sportelli di Poste Italiane lo faranno dal 1° al 7 dicembre secondo i turni stabiliti in ordine alfabetico e affissi all’esterno di ciascun ufficio postale.

Nel dettaglio il calendario delle date di ritiro seguirà il seguente ordine: giovedì primo dicembre, per coloro i cui cognomi iniziano con lettera A e B; venerdì 2 dicembre, per i pensionati con iniziali da C a D; sabato 3 dicembre (soltanto di mattina) sono in pagamento le pensioni di chi ha cognomi che iniziano da E a K; lunedì 5 dicembre, solo di mattina, pagamento per i cognomi da L a O, martedì 6 dicembre, pagamento pensione per chi ha cognome con iniziali da P a R; mercoledì 7 dicembre, pagamento INPS per chi ha cognome con iniziali da S a Z.