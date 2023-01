Pensioni, dopo la beffa maxi aumenti a febbraio: chi ci guadagna

Pensioni, aumenti in arrivo da febbraio 2023: tutte le novità

Dopo la beffa arriva il sereno. Archiviati i ritardi e i problemi di calcolo dei pagamenti delle pensioni di gennaio 2023, l'Inps ha confermato che dal prossimo mese ci saranno nuovi aumenti tra rivalutazioni, conguagli e arretrati. Attenzione però, non si tratta di un vero e proprio maxi aumento dell'assegno, bensì nel cedolino di febbraio verranno inseriti tutti quei rialzi sulle pensioni non applicati a gennaio. Compresi quelli che l'Inps non è riuscita a calcolare in tempo a causa della Legge di Bilancio 2023, approvata dopo una serie di "lungaggini".

Pensioni febbraio 2023, quando arrivano: il calendario

Ma partiamo subito con il primo punto. Quando arriveranno le pensioni di febbraio 2023? Da una parte l'Inps, dall'altra Poste Italiane hanno già comunicato il calendario completo, confermando gli appuntamenti da segnare in rosso in agenda. La data di inizio è mercoledì 1 febbraio 2023: l'Inps pagherà le pensioni a tutti i cittadini che attendono l'accredito sul proprio conto corrente bancario.

Per quanto riguarda le Poste invece si seguirà come di consueto il calendario suddiviso per ordine alfabetico: mercoledì 1 febbraio 2023 sarà la volta dei cognomi dalla A alla C; giovedì 2 febbraio 2023 dalla D alla K; venerdì 3 febbraio 2023 dalla L alla P. Nel weekend invece, sabato 4 febbraio 2023, toccherà ai cognomi dalla Q alla Z. Infine, per coloro che non hanno la possibilità di recarsi presso le Poste a ritirare l'assegno, resta confermato il servizio di consegna a domicilio da parte dei Carabinieri.