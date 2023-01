Pensioni aumenti: 121 euro in più sul cedolino di febbraio: ecco a chi

Pensioni febbraio 2023, scattano gli aumenti: ecco di quanto

A febbraio arrivano le pensioni con gli attesi aumenti per coloro che non li avevano già ottenuti a gennaio. Quanto crescono i cedolini? Del 7,3%, con l’aggiunta del 5,3% sul mese precedente e del 2%, che è stato già pagato a novembre per tutte le pensioni non superiori a 2.692,32 euro. Secondo la legge di Bilancio 2023 gli assegni non superiori a quattro volte il trattamento minimo (ossia gli importi pari a 2.101,52 euro) avranno una rivalutazione del 100%. Aumento decrescente per le pensioni più elevate. Intanto l'INPS ha reso noto le date dei pagamenti delle pensioni a febbraio 2023: si parte mercoledì 1° febbraio, quando l’Istituto di previdenza verserà l’assegno pensionistico a tutti coloro che hanno l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

Pensioni aumenti: 121 euro in più? Ecco a chi

Gli scaglioni secondo la manovra non saranno più tre, ma sei, per cui gli assegni tra quattro e cinque volte l’importo minimo ovvero quelli compresi tra 2101,52 euro e 2626€, prenderanno una valutazione dell’85%. Chi riceve una pensione di 2.626 euro a febbraio avrà un aumento di 162 euro. Gli assegni tra 2.626 e 3.152 saranno rivalutati del 53%. Un esempio? Le pensioni da 3.150 nel cedolino di febbraio saranno aumentati di 121 euro.

Pensioni minime: aumenti a 600 euro per gli over 75

La pensione minima per gli over 75, passerà da da 525 euro (nel 2022) a 600 euro al mese: 697 euro a febbraio con la rivalutazione perequativa. Gli under 75? Per loro, oltre alla rivalutazione all’inflazione del 7,3%, ci sarà un ulteriore 1,5% di rivalutazione, portando a circa 570 euro l’assegno mensile.