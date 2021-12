Pensioni gennaio 2022: pagamento anticipato (o no)? Assegni aumentati (sì)

Pensioni gennaio 2022, pagamento anticipato o no?

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2022 nelle sedi di Poste Italiane sarà anticipato a dicembre? Non c'è nulla di ufficiale. Da più di un anno avviene così, ma si attende la conferma o meno dello stato di emergenza prolungato dal governo (dal Pd di Enrico Letta è arrivato l'ok nelle ultime ore), o delle norme che si vorranno applicare alla sua scadenza, dovuto alla situazione sanitaria per l'emergenza Covid-19.

Aspettando comunicazioni ufficiali, l'ipotesi in caso di luce verde al pagamento anticipato delle pensioni Inps è che calendario segua il seguente criterio: i cognomi dalla A alla C ritirerebbero e la pensione lunedì 27 dicembre; dalla D alla G il 28 dicembre; da H a M mercoledì 29 dicembre; le lettere da N a R giovedì 30 dicembre e i cognomi dalla S alla Z l'ultimo dell'anno, venerdì 31 dicembre. Ma, come detto, al momento è solo un'ipotesi.

Per i pensionati che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario va ricordato che le pensioni vengono pagate sempre il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

