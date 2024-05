Pensioni giugno 2024: aumenti in arrivo. Ecco per chi e quanti soldi. Le cifre

Pensioni giugno 2024: vanno sommati i tagli del cuneo fiscale e le nuove fasce di reddito nate dopo la riforma dell’IRPEF

Buone notizie in arrivo per i pensionati. L'assegno INPS prevede un aumento a giugno 2024, ma chi ha diritto agli arretrati? Quale beneficio scatterà nel mese di giugno?

L’aumento delle pensioni INPS di giugno 2024 è da attribuire ad una serie di provvedimenti messi in campo dal governo.

In sintesi, per trovare l’importo con gli aumenti dell’assegno della pensione, vanno sommati i tagli del cuneo fiscale, ma anche le nuove fasce di reddito nate dopo la riforma dell’IRPEF ed infine l’aumento della pensione del 5,4% allo scopo di compensare l’inflazione che è calcolata in base all’andamento medio degli aumenti dei prezzi del 2023.

L’aumento dell’assegno delle pensioni, come sottolinea il sito www.informazionescuola.it, è figlio anche dello scaglione IRPEF di appartenenza, poiché in base ad esso varia la percentuale di incremento dell’assegno INPS.

I nuovi scaglioni IRPEF sono elencati di seguito:

fino a 15.000 euro: l’aliquota rimane stabile al 23%

per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro: si registra una riduzione dell’aliquota dal 25% al 23% nel 2024

redditi tra 28.001 e 50.000 euro: le aliquote rimangono invariate al 35%

per redditi superiori a 50.001 euro: anche in questo caso, le aliquote rimangono stabili al 43%.