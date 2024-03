Pensioni, gli svizzeri si mettono in tasca la tredicesima: sì al referendum

La Svizzera approva la tredicesima per i pensionati

La Svizzera ha votato a favore dell'introduzione della tredicesima mensilità per tutti i pensionati. Il referendum, promosso dai sindacati con il supporto della sinistra, ha visto una netta maggioranza del 58,24% dei voti a favore dell'iniziativa, con 16 cantoni su 26 che hanno dato il loro sostegno.

L'iniziativa, nota come "Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)", mira a garantire un reddito aggiuntivo per i pensionati, inserendo il principio della tredicesima rendita nella Costituzione. Ora, spetta al governo e al Parlamento definire i dettagli su come attuare e finanziare questa riforma.

Con più di 2,5 milioni di pensionati che attualmente ricevono una rendita AVS, secondo i dati governativi, il comitato promotore dell'iniziativa ha sostenuto che il livello minimo di assistenza non sia più sufficiente, soprattutto considerando l'aumento dei prezzi che mette a dura prova il bilancio dei pensionati.

La votazione ha visto un forte sostegno in molti cantoni, con percentuali elevate di voti favorevoli registrate in regioni come Giura, Neuchâtel, Ginevra, Vaud e Ticino. Questo ha portato l'associazione dei pensionati Avivo a dichiarare la votazione un successo storico, evidenziando l'importanza di questo cambiamento per migliorare la vita degli anziani.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni sul fronte del finanziamento. I partiti di destra e l'organizzazione Economiesuisse hanno sollevato dubbi riguardo alla sostenibilità finanziaria della tredicesima mensilità, data la crescente popolazione di pensionati e la diminuzione dei contribuenti più giovani.

Parallelamente all'approvazione della tredicesima mensilità, è stato bocciato un altro referendum che proponeva di aumentare l'età pensionabile in base all'aspettativa di vita. Quindi, mentre c'è un consenso sull'importanza di migliorare le condizioni dei pensionati, ci sono ancora divergenze su come affrontare le sfide finanziarie e demografiche del sistema pensionistico.