Pensioni, governo convoca i sindacati: la mossa per scongiurare gli scioperi

Manovra, il governo convoca i sindacati il 20/12

Il governo ha convocato i sindacati per il prossimo lunedì 20 dicembre, alle 15.30, per discutere di riforma delle pensioni. Lo ha confermato, intervenendo a Sky Tg 24, il segretario della Cisl, Luigi Sbarra.

Uil, il governo non convoca i sindacati prima dello sciopero

Nessuna convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi prima dello sciopero generale. É quanto spiegano fonti parlamentari della maggioranza. Una convocazione che le medesime fonti ritengono non immediata neanche dopo lo sciopero.

Manovra, Bombardieri: "Disponibili a confronto, ma entro 14/12"

"Lo sciopero generale è sempre confermato, siamo disponibili al confronto fino all'ultimo minuto, per ritirare lo sciopero però servono cambiamenti sostanziali. Fino a domani siamo pronti a cambiare qualunque cosa, mercoledì è già tardi, saremo già a sistemare le piazze". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

"Al momento vedo zero possibilità che ci chiamino, non ho registrato novità rispetto ai giorni scorsi. Diciamo che ora ci sono zero possibilità che il governo ci chiami e 100% possibilità che si faccia lo sciopero. In parte la nostra battaglia l'abbiamo vinta”, ha detto Bombardieri a Rai Radio1, “abbiamo costretto il Paese a ragionare sul fatto che questa manovra non va bene, come hanno scritto molti giornali".