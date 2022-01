Pensioni, Inps: come presentare la domanda per Quota 102. La guida

Pensioni, Inps: come presentare la domanda e ottenere Quota 102. La guida passo per passo

Come presentare la domanda per ottenere Quota 102? Facile. L’Inps con un messaggio indica le modalità con cui presentare la domanda di pensione anticipata secondo le regole di "Quota 102", introdotta dalla Legge di Bilancio per un periodo "ponte" di 1 anno per mettere a punto una vera e propria riforma pensionistica, allo scadere di Quota 100 alla fine del 2021.

Annunciando che il modello per presentare domanda è disponibile da venerdì 7 gennaio, l’Inps ha ricordato che il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto a chi, entro il 31 dicembre 2022, abbia raggiunto un'età anagrafica di almeno 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Pensioni, Quota 102: come presentare la domanda all'Inps

L'istituto di previdenza indica le seguenti modalità per presentare la domanda: chi è in possesso delle credenziali di accesso (Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line del sito Inps, accessibili nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Successivamente, una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "Nuova prestazione pensionistica", occorre selezionare in sequenza "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia", poi "Pensione di anzianità/anticipata" e "Requisito Quota 102"; devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.

Pensioni, chi può presentare domanda all'Inps per Quota 102

Tale modalità di presentazione delle domande è utilizzabile dai lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione "Quota 102". La domanda può anche essere presentata tramite gli Istituti di Patronato e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'Inps o, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center.