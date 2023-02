Pensioni marzo 2023, arrivano aumenti e arretrati: ecco chi ci guadagna

Pensioni marzo 2023 tra aumenti e arretrati: ecco per chi

Febbraio sta quasi per volgere al termine e marzo si avvicina. È in arrivo un mese "più caldo" non solo per le temperature, ma anche sotto il profilo previdenziale. Per marzo è infatti prevista dall'Inps l'erogazione degli aumenti legati alla rivalutazione degli assegni pensionistici e i corrispettivi arretrati. Vediamo nel dettaglio tutte le novità in vista per il prossimo mese.

L'inflazione record dell'ultimo anno e la crisi economica innescata dal post Covid e la guerra in Ucraina hanno spinto il governo ad attuare politiche di sostegno per famiglie, imprese e pensionati. Con la nuova Legge di Bilancio approvata a fine 2022 dal governo Meloni si è infatti dato il via libera alla rivalutazione di tutti gli assegni pensionistici, ridimensionati in base al caro vita.