Pensioni minime, aumenti fino a 670 euro: chi ci guadagna

Pensioni minime, aumenti fino a 670 euro per gli over 75 e fino a 600 euro per i più giovani. Tutti i calcoli

Da diverso tempo si parla di un possibile aumento per le pensioni minime. L'obiettivo del Governo è quello di fornire un ulteriore strumento di supporto per le fasce più deboli della società in un momento storico di grande difficoltà economica dovuto all'impennata dell'inflazione, crisi energetica e guerra in Ucraina. Un incremento delle pensioni minime è un vero e proprio cavallo di battaglia di Forza Italia, che punta a inserire il provvedimento nella prossima legge di Bilancio di fine anno.