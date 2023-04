Pensioni, niente riforma e Quota 41: si resta con Quota 103. Ecco perchè

Pensioni 2024, sembra difficile che possa arrivare la tanto attesa riforma dell'Inps

La tanto attesa riforma delle pensioni non arriverà nel 2024. In molti attendevano la conferma dell'adozione di Quota 41 per l'anno che verrà ma come confermano il ministero dell'Economia non ci sono le risorse necessarie e per questo si va verso una proroga di Quota 103 dal prossimo gennaio, che prevede l'uscita dal lavoro a 62 anni con 41 anni di contributi. L'inflazione galoppante, che comporterà una rivalutazione significativa degli assegni nel 2024, non fa che confermare i dubbi sull'effettiva riforma dell'Inps.

Pensioni 2024, senza copertura si resta con Quota 103