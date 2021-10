Pensioni, per Opzione donna soglia anagrafica sotto i 60 anni

Ammorbidimento della nuova soglia anagrafica fissata per la proroga di un anno di Opzione donna. Sempre in materia pensionistica, la bozza di legge di Bilancio varata giovedì dal Consiglio dei ministri ha fissato a 60 anni (61 per le lavoratrici autonome), in accoppiata a 35 di contribuzione, con uno sbalzo verso l’alto di ben due anni di quello previsto attualmente: 58 anni (59 per il settore autonome). Ma il pressing nella maggioranza, scrive il Sole 24 Ore, ha spinto il governo a valutare immediatamente un parziale passo indietro e un approccio più soft.

