Pensioni più alte per chi si trasferisce in questi 2 Paesi. Addio Portogallo, ora si va in...

Pensioni più alte per chi si trasferisce in questi 2 Paesi. Ecco quali

Pensionati italiani in fuga dall'Italia? Un fenomeno sempre più frequente degli ultimi anni: ex lavoratori che vanno a vivere all'esteo in Paesi dove l’assegno pensionistico permetta loro di vivere meglio che nei nostri confini. I “paradisi fiscali” sono molti. Tante nazioni offrono condizioni più che buone e spesso si è parlato di Romania, piuttosto che l’Ungheria. Ma ce ne sono due emergenti. Scopriamo di quali Paesi esteri si tratta.

Ultimamente i pensionati italiani in fuga dai patri confini hanno focalizzato la loro attenzione su Albania e Slovacchia. In Albania dal 2021 è stata approvata una legge che permette a chi ha una residenza di non pagare tasse sulla pensione. Non a caso stanno aumentando i trasferimenti effettivi. Condizioni vantaggiose anche in Slovacchia. La logica è che senza tasse le pensioni sono più alte oltretutto in realtà dove il costo della vita più basso.

In passato un'altra meta era il Portogallo, ma recentemente il Paese lusitano ha deciso di togliere un’esenzione fiscale per i pensionati stranieri.