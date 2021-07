Pensioni quota 100 no ma in pensione a 62 anni sì: proposta Inps che...

Pensioni quota 100 addio e uscita dal lavoro a 62 anni. La proposta

Addio a quota 100 pensioni (al 31 dicembre 2021), ma uscita dal lavoro a 62-63 anni? Mentre quota 41 per tutti viene messa in discussione, questa proposta è stata avanzata dal presidente Inps, Pasquale Tridico, nei giorni scorsi spacca i lavoratori. L'idea è di permettere di andare in pensione prima dei 67 anni, ma senza creare “problemi di sostenibilità ai conti“. Come? Vediamo.

Pensioni quota 100 e poi? La proposta di Tridico (Inps)

Cosa potrebbe accadere dopo quota 100? Cosa ci riserverà la riforma pensioni? Ecco la proposta di Pasquale Tridico. “Visto che siamo in un sistema misto retributivo/contributivo, ho proposto la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo uscendo a 62-63 anni ma ottenendo solo la parte contributiva dei versamenti e quindi aspettare i 67 per il resto - le parole del presidente Inps in un'intervista a La Stampa - In questo modo assicuriamo un meccanismo di flessibilità ma al tempo stesso non creiamo problemi di sostenibilità ai conti“.

Intanto va anche sottolineato che restano sul tavolo delle ipotesi per il post quota 100 pensioni anche quota 102 e quota 92. Si preannuncia un autunno caldo in vista del confronto tra il governo Draghi e i sindacati: serve un accordo per evitare il temuto scalone di 5 anni che scaverebbe un 'solco' dai 62 anni di quota 100 (con 38 di contributi) ai 67 delle pensioni di anzianità.