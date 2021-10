Pensioni quota 102 e dal 2023 si sale a quota 104: addio per sempre quota 100

News bollenti in tema di pensioni anticipate: quota 100 (varata dal governo Lega-M5S) sarà superata da Quota 102 nel 2022, per poi passare a quota 104 l'anno successivo, nel 2023. Sarebbe questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta avanzata nella cabina di regia sul Dpb dal ministro dell'Economia Daniele Franco per la riforma pensioni superando la legge Fornero ed evitanto lo scalone di 5 anni (con pensionamenti da 62 a 67 anni). In sintesi, con quota 102 si può ambire alla pensione a 64 anni, con 38 di contributi all'attivo. Con quota 104 l'asticella dei requisiti salirebbe di due anni.

Pensioni: Cisl, 'basta indiscrezioni; ora serio tavolo confronto'. Rilancio su quota 41

Pensione con quota 41 per tutti e uscita dal lavoro a partire dai 62 anni: la Cisl rilancia in tema di riforma e di superamento di quota 100 manda un messaggio forte e chiaro al governo Draghi: "Non e' possibile continuare ad affrontare un tema cosi' complesso e sensibile come quello delle Pensioni attraverso indiscrezioni passate agli organi di stampa. L'unico modo serio di parlare di Pensioni e' quello di aprire un vero tavolo di confronto con il sindacato". Lo sottolinea il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga. "Questo ci aspetteremmo dal Governo. Notizie come quelle che stiamo leggendo, che ipotizzano nuove quote e Pensioni a rate rischiano di alimentare confusione ed incertezza. La Cisl ribadisce la propria posizione: non e' accettabile uno scalone con la fine di quota 100. E' necessaria una flessibilita' per accedere alla pensione a partire dai 62 anni di eta'. In ogni caso, 41 anni di contributi a prescindere dall'eta' dovrebbero essere piu' che sufficienti". "Inoltre - aggiunge Ganga - bisogna tutelare sul piano previdenziale le donne ed i giovani, chi svolge lavori di cura e lavori usuranti. Come e' necessario garantire un adeguato potere di acquisto ai pensionati e rafforzare la quattordicesima"