Pensioni, Quota 41 senza limiti. Ma non per tutti. Le ultime ipotesi

Non sarebbero pochi, tra i lavoratori che arrivano a 41 anni di contributi, coloro che hanno cominciato a lavorare tra i 15 e i 18 anni



Da Quota 103 a Quota 41. Tra le ipotesi allo studio dei tecnici ce n’è sul fronte delle pensioni ce n'è una che introdurrebbe un requisito per limitare la platea dei lavoratori potenzialmente interessati a questo canale di pensionamento anticipato. L’ipotesi - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - prevede che oltre ai 41 anni di contributi, si debba aver versato almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età. Quota 41 sarebbe accessibile solamente a chi ha cominciato a lavorare da minorenne. In realtà, spiegano gli stessi tecnici, non sarebbero pochi, tra i lavoratori che arrivano a 41 anni di contributi, coloro che hanno cominciato a lavorare tra i 15 e i 18 anni.

Il passaggio da Quota 103 a Quota 41, facendo venir meno il paletto dei 62 anni d’età, comporterebbe un maggior numero di pensioni anticipate. Ma si tratterebbe di piccoli numeri. Infatti, con la pesante stretta decisa con la manovra per il 2024, c’è stato un crollo delle domande di pensionamento con Quota 103, soprattutto perché l’assegno viene calcolato interamente col contributivo, determinando un calo dello stesso del 15-30%. Ecco perché difficilmente si raggiungeranno le 17 mila domande stimate inizialmente dal governo per tutto il 2024. Anche Quota 41 manterrebbe la penalizzazione del calcolo interamente contributivo. Non servono perciò grandi coperture. Già oggi, una parte di coloro che raggiungono 41 anni di contributi e hanno almeno 12 mesi di versamenti prima dei 19 anni d’età, può andare in pensione anticipata attraverso il canale per i cosiddetti lavoratori «precoci». Per i quali, però, sono richiesti altri requisiti.



Leggi anche/ M5s, Grillo ha firmato un contratto segreto. Il notaio svela tutto: "Nome e simbolo..." - Affaritaliani.it