Pharmanutra, previsioni positive per il 2024: vendite nette a 23 mln

Dopo un primo trimestre volatile, Pharmanutra conferma le previsioni positive

I risultati del primo trimestre 2024 di Pharmanutra sono stati in linea con le aspettative. Le vendite nette sono ammontate a €23,6 milioni, segnando un aumento dell'1,1% su base annua. Questo incremento è stato trainato dai solidi risultati ottenuti nei mercati esteri, che hanno visto una crescita del 9,4% su base annua e hanno rappresentato il 32% delle vendite totali. Tuttavia, questi risultati positivi sono stati parzialmente compensati dal previsto rallentamento delle vendite in Italia, che hanno registrato un calo del 3,2% su base annua.

La diminuzione delle vendite in Italia è stata influenzata dalle dinamiche del processo di approvvigionamento all'ingrosso e dalla crescente concorrenza in un mercato altamente frammentato, con un calo delle vendite di Sideral del 2,3% su base annua. Akern ha contribuito per circa il 6% alle vendite totali. I costi di avvio di nuovi progetti, pari a €1,4 milioni, hanno determinato una riduzione dell'EBITDA rettificato del 25%, portandolo a €5,0 milioni, con un margine del 20,9% sulle entrate nette, in calo di 7 punti percentuali su base annua. Escludendo questi costi, il margine EBITDA del business ricorrente è stato del 25,5%, in calo di 1,2 punti percentuali su base annua. L'utile netto rettificato è stato di €2,6 milioni, superiore del 5% rispetto alle previsioni, ma in calo del 43% su base annua e del 17% su base annua escludendo i costi di avvio. Il flusso di cassa operativo libero è stato negativo per €2,3 milioni, in linea con le previsioni, riflettendo l'assorbimento stagionale del capitale circolante e gli investimenti in conto capitale, portando il debito netto a €6,0 milioni, in leggero aumento rispetto alla fine del 2023.

Durante la conferenza telefonica, la direzione ha espresso soddisfazione per il consenso attuale riguardo l'intero anno 2024, prevedendo una crescita dei ricavi a doppia cifra bassa, un margine EBITDA intorno al 25% e un NFP in terreno positivo. I trend all'ingrosso in Italia si stanno normalizzando e non sono previsti ulteriori cali nei prossimi mesi. I dati di aprile sono stati molto positivi sia in termini di vendite ai rivenditori che ai consumatori. Per Sideral, che rappresenta il 66% delle vendite totali, la quota di mercato è leggermente diminuita sia in termini di unità che di valore, ma l'azienda punta a recuperare quota di mercato nei prossimi trimestri. Negli Stati Uniti, il mercato presenta opportunità complesse ma potenzialmente trasformative, con l'azienda che lavora con ospedali e compagnie assicurative per garantire protocolli di rimborso. Cetilar ha mostrato un leggero aumento della quota di mercato in termini di volume. Apportal ha mantenuto stabile la sua quota di mercato in termini di volume nonostante il confronto sfavorevole con i trimestri post-pandemia. La ricerca e sviluppo ha ricevuto feedback entusiasti dalla convention mondiale dei partner, con forte interesse per le nuove vitamine Sucrosomiali, il cui lancio è previsto entro fine anno. Lo sviluppo internazionale prevede una crescita a due cifre per l'intero anno, sebbene non ci si aspetti contributi significativi dai paesi recentemente aggiunti.