Borsa, Piazza Affari chiude in positivo: la migliore in Europa. Bene le banche

Borsa di Milano, chiude a +0,81%: migliore in Europa

La Borsa di Milano chiude in positivo, segna il risultato migliore tra i listini europei, in avvio della settimana che sarà dominata dall'attesa per il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Simposio di Jackson Hole. L'indice Ftse Mib al termine delle contrattazioni guadagna lo 0,81% a quota 27.986,92 punti, con i guadagni che sono andati scemando verso il finale di seduta.

Tra i titoli in evidenza sul listino milanese Piaggio e Immsi, che avanzano, rispettivamente, di oltre il 0,88% e del 3,79% dopo la morte del presidente Roberto Colaninno, in vista delle prossime riunioni dei cda. Bene i titoli bancari con Bper sale del 2,87%, Unicredit che guadagna l'1,44%, Mps 1,15% e Intesa +1,16%. Tra gli energetici Saipem guida il listino chiude a +4,98%, mentre Eni a +0,40%. Nel comparto dell'automotive Ferrari avanza del 2,25% e Stellantis del 1,77%. In territorio negativo invece Iveco Group con -1,80%.