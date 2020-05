Piazza Affari chiude in rialzo (+1,5%). Spread sotto 200

Piazza Affari consolida i guadagni delle ultime sedute con un'altra giornata molto positiva, con il Ftse Mib che chiude in rialzo dell'1,5% a quota 17.860 punti. A sostenere la Borsa di Milano l'andamento di Wall Street, ben intonata dopo la chiusura di ieri, e gli acquisti sui titoli industriali e bancari; a livello europeo bene il collocamento di titoli tedeschi a due anni, mentre c'e' attesa per la proposta della Commissione Ue sul recovery fund e per il piano sul settore auto che annuncera' il presidente francese Emmanuel Macron.



Sul paniere principale del listino milanese si mettono in mostra anche le banche, con Bper che stacca un rialzo in doppia cifra mentre le big Unicredit e Intesa salgono rispettivamente del 4,44 e del 2,99%; tonica anche Mediobanca (+5,66%). Fra gli industriali corre Leonardo (+6,7%); Fca (+3,39%) e' ben comprata assieme a Cnh e alla holding Exor. Nel lusso corrono i titoli della moda (Ferragamo +7,28%), mentre resta al palo Ferrari. Poco mossa l'energia, ritracciano bruscamente Nexi e Diasorin, fino a questo momento fra i migliori titoli dell'anno.



Lo Spread tra Btp e Bund scende sotto la soglia dei 200 punti base. A pochi minuti dalla chiusura, il differenziale segna 197 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,54%.