Pichetto Fratin: "Le bollette rimarranno sui livelli attuali in futuro"

Pichetto Fratin: "Bollette su questi livelli anche in futuro"

Emergenza finita sul fronte bollette? “Vista la variabilità dei prezzi che abbiamo avuto in questo ultimo anno ci vuole sempre molta cautela, bisogna stare con i piedi per terra. Il gas è passato da 350 euro al megawattora a 140-150 quando è stato chiuso l’accordo sul price cap ai prezzi attuali, 50-60 euro, che comunque sono due volte e mezzo il prezzo che abbiamo avuto per anni”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a SkyTg24 Economia. “Credo che dovrebbe rimanere a questo livello ma l’augurio è che scenda”, ha aggiunto.

Poi il discorso si è spostato sulle infrastrutture. In primis la Tap, dove “l’ipotesi che è stata fatta a Baku” sui tempi per il raddoppio “è quella 2027-2028”. E, restando in Italia, si è parlato anche del rigassificatore di Piombino, che "rimarrà non più di due anni e mezzo".