Pierpaolo Bombardieri è il nuovo segretario generale della UIL

Pierpaolo Bombardieri e' il nuovo segretario generale della UIL. Lo ha eletto all'unanimita' il Consiglio confederale. Bombardieri succede a Carmelo Barbagallo, eletto venerdì 2 aprile leader della UIL pensionati.

Uil: Bombardieri a governo, pronti a tornare in piazza

"La nostra organizzazione, come quella di Cgil e Cisl, e' fatta di donne e uomini, di giovani e anziani, che hanno riempito tantissime piazze lo scorso anno per chiedere un Paese diverso. E se non rispetterete quei lavoratori, quelle lavoratrici, quei giovani, quei pensionati, se non li ascolterete, siamo pronti a ritornare in quelle piazze". Lo ha detto il neo segretario generale della Uil, Pierpalo Bombardieri rivolto al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in platea ad ascoltare.

UIL: BOMBARDIERI "CI TROVIAMO IN UNA TEMPESTA MA PARTIAMO"

"Ci troviamo in un periodo complicato e drammatico. E' come se ci trovassimo, per me che amo il mare, in una tempesta. Allora partiamo. Cosi' come e' stato fatto da chi mi ha preceduto, senza esitazioni". Lo ha detto il nuovo segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. "Non abbiamo dimenticato il 70 esimo della UIL - ha aggiunto -. Lo faremo come merita la nostra Organizzazione appena le condizioni ce lo consentiranno - ha aggiunto -. Continuero' ad essere il Pierpaolo che conoscete, aiutatemi a sostenere questo impegno, aiutatemi a rafforzarlo per migliorare il futuro e sostenere i piu' deboli, come ho visto fare a mio padre che da vecchio socialista oggi sarebbe stato contento".

BOMBARDIERI "SOLIDARIETÀ HA PERMESSO SUPERARE MOMENTI PIÙ CRITICI"

"Siamo in un momento drammatico. Basti pensare che, su una forza lavoro globale di 3,3 miliardi di persone, l'81 % sono state interessate alla chiusura totale o parziale dei posti di lavoro.Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che in questo periodo hanno comunque garantito e permesso che la nostra vita continuasse e per questo siamo e resteremo al loro fianco". Lo ha detto il nuovo segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso del Consiglio generale del sindacato. "La solidarieta' ha permesso di superare i momenti piu' critici. Una solidarieta' che deve trovare nell'agire quotidiano un riconoscimento e una svolta nel nostro futuro", ha aggiunto.

UIL: BOMBARDIERI "RIDUZIONE DISUGUAGLIANZE NOSTRA STELLA POLARE"

"Noi pensiamo sia arrivata l'ora di fare ricorso ad una nuova politica keinesiana degli investimenti, per una nuova attenzione alle politiche occupazionali e a quella degli investimenti pubblica". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL. "La riduzione delle disuguaglianze, la nostra stella polare in una navigazione fatta in mare aperto e in condizioni di burrasca - ha aggiunto - la diseguaglianza sociale sara' per noi campo di battaglia".

BOMBARDIERI "RIDISEGNARE NUOVA IDEA DEL PAESE"

"Pretendiamo, alla luce di tutto questo, di ridisegnare una nuova idea di Paese. Una nuova idea di futuro, dove donne e uomini siano veramente uguali, dove la discriminazione non sia piu' tollerata, dove il lavoro sia sicuro e le regole siano diritti e giusto salario". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Dove non ci siano fantasmi sfruttati da caporali e malavita - ha aggiunto -. Dove la protezione sociale sia universale e contribuisca a creare posti di lavoro di qualita' e uguaglianza".

UIL: BOMBARDIERI A CONFINDUSTRIA "AFFRONTARE I MALI DEL CAPITALISMO"

"Chiediamo a Confindustria di affrontare i mali del capitalismo italiano: il nanismo dimensionale, la carenza di investimenti, la scarsita' di innovazione, la mancanza di cultura manageriale". Lo ha detto il nuovo segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. "Nel momento in cui bisogna ricostruire il nostro sistema economico e produttivo c'e' bisogno di un patto per il Paese che veda le parti sociali, sindacati e imprese, protagonisti", ha aggiunto.