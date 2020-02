Pierrel SpA: il Cda approva il progetto di bilancio e gli obiettivi per il 202

Oggi il Cda di PIERREL S.P.A, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana (Ticker: PRL), ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 e ha aggiornato i principali obiettivi economico-finanziari per gli anni 2020 e 2021 e approvato i principali obiettivi economico-finanziari per l’anno 2022.

I risultati consolidati al 31 dicembre 2019 sono:

· Ricavi Lordi Consolidati pari a circa Euro 21,9 milioni, in aumento di circa l’8% rispetto al 31 dicembre 2018, quando erano pari a circa Euro 20,4 milioni e sostanzialmente in linea rispetto ai circa Euro 22,4 milioni da ultimo stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e comunicato al mercato in data 20 marzo 2019;

· EBITDA positivo per circa Euro 4,4 milioni, in aumento di circa il 32% rispetto al 31 dicembre 2018, quando era positivo per circa Euro 3,3 milioni, nonché di circa il 18% rispetto ai circa Euro 3,7 milioni precedentemente stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e comunicato al mercato in data 20 marzo 2019;

· EBIT positivo per circa Euro 3,3 milioni, comprensivo di circa Euro 1,1 milioni per ammortamenti, con un miglioramento significativo rispetto al 31 dicembre 2018, quando era positivo per circa Euro 2,3 milioni;

· Risultato Netto Consolidato positivo per complessivi circa Euro 2,3 milioni, registrando un più che significativo aumento rispetto ai circa Euro 0,8 milioni di utile netto consolidato registrato al 31 dicembre 2018;

· Indebitamento Finanziario Netto Consolidato pari a circa Euro 6,8 milioni, in aumento di circa il 86% rispetto al 31 dicembre 2018, quando era pari a circa Euro 3,7 milioni. Tale peggioramento deriva dalla riduzione della voce “Liquidità” a seguito dell’utilizzo del relativo importo per finanziare il piano di investimenti programmati.

Disponibilità/Indebitamento Finanziario Netto Bancario positivo per circa Euro 5,1 milioni, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018, quando era positivo per circa Euro 8,3 milioni.

Infine, nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha approvato i principali obiettivi economico-finanziari per l’anno 2022, stimando i ricavi lordi consolidati per circa Euro 35,6 milioni ed un EBITDA consolidato positivo per circa Euro 9,5 milioni. L’incremento dei valori stimati nel 2022 è direttamente collegato all’entrata in funzione di una seconda linea di produzione ed alla finalizzazione degli altri investimenti programmati.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo Pierrel, Fulvio Citaredo commenta: «Anche nel 2019 l’Azienda ha dimostrato la capacità di raggiungere e superare gli obiettivi prefissati. Come avevamo preventivato, le nuove attività avviate ed i risultati conseguiti nell’esercizio 2019 pongono la Pierrel in una fase di pieno rilancio, caratterizzato da numerose nuove registrazioni e da un piano di investimenti a supporto della continua espansione commerciale. L’obiettivo principale per il prossimo triennio è quello di proseguire nello sviluppo industriale e commerciale per consentire alla Pierrel di ritagliarsi un ruolo primario nel mercato mondiale dello specifico settore”.