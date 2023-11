Pigozzi (Fincantieri): "Al via il progetto Respect for Future"

Pigozzi: "Al via il progetto Respect for Future"

Cultura e rispetto in azienda: due capisaldi della vita d'impresa troppo spesso dati per scontati. E dunque ogni tanto è necessario "fare il tagliando" a certi concetti altrimenti lasciati nel dimenticatoio. Sull'argomento è tornata anche la direttrice della comunicazione di Fincantieri, Lorenza Pigozzi, che durante l'incontro "Generiamo cultura" di Federmeccanica ha voluto spiegare il suo punto di vista. L'occasione era presentare il progetto RespectForFuture durante la giornata del 23 novembre sulla cultura del rispetto. Durante l’evento è atteso un collegamento con l’On.le Roccella - ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità - con cui Fincantieri ha già siglato l'adesione al codice di autodisciplina.

“Il 23 novembre - ha dichiarato la manager - lanceremo un progetto che si intitolerà Respect for Future. Vuole essere molto più di un evento e molto più di una giornata durante l'anno. Vuole essere un’abitudine quotidiana, quindi un punto di partenza verso la diffusione di una cultura che promuova il rispetto sul luogo di lavoro ma non solo, cercando di contrastare la discriminazione di genere e promuovendo una cultura di non violenza”.

“Abbiamo concepito il 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - come un filone fondamentale all'interno del nostro modello di Diversity, Equity, e Inclusion in tutta Fincantieri - ha aggiunto Pigozzi -. Il nostro progetto ha un nome importante: everyDEI, in quanto vogliamo tutti i giorni essere vicini alla nostra popolazione con le attività di Diversity, Equity, Inclusion. Il progetto di Diversity nasce nel 2021 ed è stato un viaggio attraverso cui abbiamo capito che dovevamo dare di più e arrivare a un modello di leadership inclusiva rivolto sia a coloro che ricoprono ruoli manageriali che a quanti si stanno affacciando verso la leadership del Futuro”.

“Non è sufficiente essere vicini a una donna che subisce violenza, dobbiamo anche agire. Per questo dialogheremo con il professor Giulini, fondatore del protocollo Zeus, sulla prevenzione di tutto ciò che io chiamo il momento, ovvero l’attimo in cui si supera la misura e, di solito, accadono le cose peggiori. Dobbiamo lavorare sul maltrattante, sull’offender - conclude la direttrice della comunicazione di Fincantieri -. Inoltre, lanceremo una partnership con Differenza Donna per essere vicini alla nostra popolazione femminile. Vogliamo dire alle nostre colleghe che, qualunque accada nelle loro vite, sia in quella lavorativa sia in quella domestica, potranno fare affidamento su uno sportello di ascolto: uno strumento offerto da Fincantieri per la prima volta alla nostra popolazione”.