Pil: S&P, per Italia rimbalzo del 5,3% nel 2021

In un mondo dove sono presenti "le condizioni per una ripresa economica solida" nell'anno in corso, le stime di crescita per l'Italia vedono il Pil in crescita del 5,3%. A prevederlo e' Standard&Poors, che vede una crescita del 4,8% per l'Eurozona, del 4,2% per gli Usa e del 7% per la Cina.

Per Sylvain Broyer, capo economista Emea di S&P, ci sono "buone condizioni del mercato del lavoro" mentre la crisi dovuta alla pandemia da Covid "ha favorito alcune riforme strutturali e che c'e' un forte supporto da parte di politiche fiscali e monetarie, con condizioni finanziarie che restano favorevoli". Per l'agenzia di rating il 2021 sara' un anno "a due facce" con un primo trimestre ancora in recessione e un forte recupero nella seconda parte dell'anno spinta dai servizi e dal recovery plan, specialmente se le campagne vaccinali daranno i loro frutti".