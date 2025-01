Piquadro registra un balzo del 2,4% nel fatturato dei primi nove mesi: raggiunti i 134,6 milioni di euro

Piquadro, primi nove mesi ricavi in aumento del 2,5% a 134,6 milioni di euro

Piquadro S.p.A., società capogruppo attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi ai primi nove mesi chiusi al 31 dicembre 2024. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi nove mesi dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 è pari a 134,6 milioni di Euro, in aumento del 2,4% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2023 e pari a 131,5 milioni di euro. (+2,5% a parità di cambi).

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2024/2025, chiusi il 31 dicembre 2024, risultano pari a 57,3 milioni di Euro in decremento dell’1,9% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2023 (-1,8% a parità di cambi) in buona parte dovute a difficoltà legate al trasporto marittimo che hanno determinato rallentamenti nella catena di fornitura. Le vendite nel canale e-commerce hanno registrato un incremento del 2,0% e quelle nel canale DOS risultano in lieve riduzione dello 0,1% inclusi gli effetti dei tassi di cambio (+0,3% a parità di cambi).

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2024/2025, chiusi il 31 dicembre 2024, risultano pari 25,6 milioni di Euro in aumento dell’1,4% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2023. Le vendite nel canale DOS hanno registrato un incremento del 6,7%, e quelle nel canale wholesale una crescita dello 0,3%. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi nove mesi dell’esercizio 2024/2025, chiusi il 31 dicembre 2024, risultano pari a 51,7 milioni di Euro in aumento dell’8,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2023 incluso l’effetto della variazione dei cambi (+8,3% a parità di cambi). Le vendite nel canale DOS hanno registrato un incremento del 9,2% (+12,2% a parità di numero di negozi). Le vendite del canale wholesale risultano in crescita del 6,1%, mentre quelle del canale e-commerce hanno registrato una crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo chiuso al 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano, un fatturato di 61,8 milioni di Euro, pari al 45,9% delle vendite consolidate (48,1% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2023), in decremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023/2024. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 69,1 milioni di Euro, pari al 51,3% delle vendite consolidate (48,2% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2023), in incremento del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023/2024. (+9,2% a parità di cambi).

Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,7 milioni di Euro, pari al 2,7% delle vendite consolidate (3,7% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2023) in decremento di circa 1,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023/2024 in gran parte attribuibili alle chiusure di negozi in Cina ed alle dinamiche del mercato nell’area extra europea.

Nel terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2024/2025 (Ottobre-Dicembre) il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato pari a 46,8 in crescita del 2,9%, in gran parte trainato dalle performance della Maison Lancel in aumento del 15,0% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 Dicembre 2023.

Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro, commenta: “I primi nove mesi dell’esercizio si chiudono con risultati particolarmente brillanti per Lancel, che registra una crescita superiore all’8%, trainata dal +12,2% like for like del canale DOS e dalle ottime performance di wholesale e e-commerce. Anche The Bridge ha mostrato solidi risultati, con una crescita del fatturato molto interessante soprattutto nei negozi diretti. Piquadro, infine, si conferma costante, con un fatturato in linea con le aspettative a testimonianza della solidità del Gruppo e della qualità del lavoro svolto sui diversi marchi. A questo proposito segnalo che, a partire da gennaio 2025, abbiamo adottato, per i marchi Piquadro e The Bridge, il sistema di distribuzione selettiva già implementato con soddisfazione per la Maison Lancel. Questo nuovo modello consentirà di selezionare i rivenditori Piquadro e The Bridge sulla base di rigorosi criteri qualitativi, garantendo standard professionali elevati sia per le vendite nei negozi fisici che attraverso i canali digitali. Tale approccio contribuirà a rafforzare ulteriormente il prestigio e la notorietà che i nostri prodotti già vantano sul mercato.”

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell’articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. Piquadro informa che i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata del Gruppo Piquadro, relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2024/2025 chiusi al 31 dicembre 2024, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti entro il 6 febbraio 2025.