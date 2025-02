Il gruppo Kraft Heinz vuole liberarsi di Plasmon: le trattative per vendere i biscotti dell'infanzia. Rumor

Il gruppo Kraft Heinz vuole liberarsi di Plasmon: le trattative per vendere i biscotti dell'infanzia

Il gruppo Kraft Heinz sta lavorando con la banca d'investimento Houlihan Lokey per vendere il suo marchio di prodotti alimentari per l'infanzia Plasmon che ha sede in Italia dove è nato 123 anni fa. Kraft Heinz ha già cercato di vendere l'attività italiana nel 2019 senza esito, ora si attendono offerte vincolanti entro marzo, almeno secondo quanto riportato da Reuters. Kraft Heinz e la banca d'investimento non hanno commentato la notizia.

Plasmon, ha una lunga storia. Il marchio fu fondato a Milano nel 1902, inizialmente costituito come Sindacato Italiano Plasmon dal medico Cesare Scotti. Lo scopo era quello di ricercare, produrre e vendere il Plasmon puro, un concentrato proteico progettato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei neonati. Nel corso degli anni, la società è diventata un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tutti i tipi di alimenti per bambini più piccoli, tra cui primo latte, omogeneizzati, pasta e composte di frutta per bambini. E naturalmente i famosi biscotti proteici.

Il problema è che la società realizza in Italia, dove il tasso di natalità è basso, la maggior parte dei suoi ricavi. Heinz, che nel 2015 si è fusa con Kraft, ha rilevato Plasmon nel 1963. Nel 1967 viene costruito lo stabilimento di Latina dove verranno successivamente spostate tutte le attività di produzione chiudendo lo stabilimento di Milano. Nel 1974 Plasmon ha comperato da Carlo Erba (divisione farmaceutica del gruppo Montedison) Dieterba, azienda specializzata in prodotti nutrizionali. Kraft Heinz è la quinta multinazionale al mondo nel campo dell'alimentare e delle bevande e gestisce oltre 25 marchi tra cui Kraft, Heinz, Planters, Grey Poupon, Oscar Mayer. In Italia, oltre a Plasmon è conosciuta per i marchi Planters, Biaglut, Aproten, Cuore di Natura, Dieterba e Nipiol.