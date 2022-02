Pneumatici senz'aria, in arrivo entro il 2027 i modelli di Michelin e GM

Pneumatici senz'aria, General Motors e Michelin insieme per le gomme a prova di foramento

Se ne parla da tempo, ma siamo finalmente arrivati al dunque. La prima gomma senz’aria sarà la “Michelin Uptis”, presentata nel 2019 e pronta a “vestire” l’elettrica americana Chevrolet Bolt. La produzione dei copertoni senz’aria è un progetto che va avanti già da decenni, ma ha raggiunto un punto di concretezza soltanto di recente, grazie, in questo caso, alla collaborazione instauratasi tra la francese Michelin e la statunitense General Motors, che hanno deciso di brevettare questa nuova tecnologia sulla Bolt EV, uno delle utilitarie Chevrolet di prossima generazione.

“L’obiettivo è montare questi pneumatici sulla nuova generazione di Chevrolet Bolt e ciò potrebbe accadere tra 3 o 5 anni”, ha svelato Alexis Garcin, presidente di Michelin per il Nord America. La Bolt sarebbe una scelta naturale per Michelin, dato che i test sull’Uptis sono iniziati nel 2019 proprio sulla compatta americana. Per quanto riguarda l’Europa, lo scorso settembre il marchio francese ha presentato in Germania un esemplare di MINI Cooper SE con pneumatici senz’aria. Sarà proprio elettrica la prima auto europea a scegliere questa soluzione?

Per la progettazione dell’Uptis, Michelin ha registrato circa 50 brevetti in oltre un decennio di test tra laboratorio e strade di tutto il mondo. La gomma non ha una camera d’aria e la sua struttura si basa su una serie di rigide lamelle in fibra di vetro flessibile che sostengono l’intero peso della ruota.

Il cerchio in lega funge da “rinforzo” per la gomma e non può essere rimosso. Tuttavia, lo pneumatico risulta più deformabile rispetto ai modelli in commercio ed è per questo più resistente a urti o a percorsi accidentati. C’è da credere che tra qualche anno Michelin non sarà la sola a vendere pneumatici senz’aria.

