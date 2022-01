Pnrr, arrivano i bandi per il digitale. A vuoto le prime due gare di Colao

Pnrr, arrivano i bandi per il digitale

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale conferma che procederà alla pubblicazione a breve dei bandi di gara sui piani Italia 1 giga, Scuole e Sanità connesse, come previsto. A riferirlo è il Mitd in riferimento a notizie di stampa.

Ma le prime gare della rivoluzione digitale di Colao vanno a vuoto

Per ora però la rivoluzione digitale si fa ancora attendere. Scrive la Stampa "la prima gara della “Strategia per la banda ultralarga”, dedicata alle isole minori, è andata a vuoto. Ma non è la sola. Anche il bando “Maas4Italy - Mobility as a Service”, che deve ridisegnare la mobilità in senso sostenibile e digitale, non ha trovato soggetti interessati e ora è stato nuovamente pubblicato (domani la nuova scadenza). E dire che la prima missione del Pnrr, ovvero “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura”, può contare su 49,86 miliardi di euro, – di cui 40,32 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 8,74 miliardi dal Fondo del governo –, che però sono al momento fermi".