Pasqua 2025 e i ponti primaverili si avvicinano, dove andare in vacanza senza svenarsi? La guida

Le mete più ambite per Pasqua 2025 e i ponti primaverili

Pasqua 2025 cade il 20 aprile, offrendo l'opportunità di un ponte primaverile perfetto per viaggiare. Ma non è l’unica occasione per organizzare una vacanza: anche il ponte del 1° maggio e altri ponti primaverili sono ideali per scoprire nuove destinazioni. Secondo le previsioni basate sui trend 2023-2024, le spese medie per viaggiare durante i ponti primaverili nel 2025 sono in aumento del 5-10% rispetto agli anni precedenti. I voli possono costare tra €150 e 300 a persona (andata e ritorno), mentre i prezzi medi degli hotel si aggirano tra €80 e 150 a notte per una camera doppia in strutture 3-4 stelle.

Pasqua 2025 e il ponte pasquale

Roma rimane una delle destinazioni preferite per Pasqua, grazie ai suoi riti religiosi e alla ricca offerta culturale. Il Venerdì Santo e la Via Crucis al Colosseo attirano ogni anno migliaia di visitatori. Un weekend a Roma per due persone può costare circa €500-700, inclusi voli, hotel 3 stelle e pasti. Approfittando del periodo dal 17 al 21 aprile, è possibile organizzare un viaggio di 5 giorni, immergendosi nella spiritualità e nella storia della città eterna.

Firenze, con il suo patrimonio rinascimentale è un’altra meta da non perdere, con il suo Scoppio del Carro, un evento unico che si svolge la domenica di Pasqua. Un soggiorno di 3 notti per due persone può aggirarsi intorno ai €600-800, voli inclusi. Il periodo dal 18 al 21 aprile è perfetto per un weekend lungo alla scoperta dell’arte e della cultura fiorentina.

Per chi cerca una combinazione di mare, cultura e tradizioni, la Sicilia è sempre una scelta vincente. Celebrazioni uniche come la Processione dei Misteri a Trapani e il clima già mite in primavera rendono l’isola una delle mete più ambite. Una settimana in Sicilia per due persone può costare €800-1.200, voli inclusi, con sistemazione in hotel 3-4 stelle. Sfruttando il periodo dal 17 al 24 aprile, è possibile organizzare un viaggio di 8 giorni, esplorando non solo le tradizioni pasquali ma anche le bellezze naturali dell’isola.

Chi preferisce l’estero può optare per Parigi, una città che in primavera si veste di romanticismo e colori. Con temperature miti e i giardini in fiore, Parigi è perfetta per un ponte pasquale. Un weekend di 3 notti per due persone può costare €700-900, voli e hotel inclusi. Il periodo dal 18 al 21 aprile è l’ideale per vivere un’esperienza indimenticabile nella capitale francese.

Per chi desidera un’esperienza più esotica, le isole greche come Santorini e Creta sono già popolari a Pasqua. Le celebrazioni ortodosse e il clima primaverile le rendono mete ideali per chi cerca relax e tradizione. Una settimana in Grecia per due persone può costare €1.000-1.500, voli e alloggio inclusi. Sfruttando il periodo dal 17 al 24 aprile, è possibile godersi un viaggio di 8 giorni tra spiagge, cultura e cucina tradizionale.

Il ponte del 1° maggio (1-4 maggio 2025)

Il 1° maggio, festa dei lavoratori, cade di mercoledì nel 2025, un altro ponte perfetto per chi vuole viaggiare dal 29 aprile al 4 maggio. Tra le mete più ambite?

Il Lago di Garda: con un clima primaverile, è possibile fare escursioni, visitare i borghi storici o semplicemente godersi il lago. Un soggiorno di 4 notti per due persone può costare €600-900, inclusi hotel e pasti. La Puglia, con le sue spiagge, i trulli e il cibo tradizionale, è un’altra scelta vincente. Una settimana in Puglia per due persone può costare €800-1.200, voli inclusi.

Per chi vuole un ponte all’estero, Barcellona offre cultura, spiagge e una vivace vita notturna. Un weekend di 4 notti per due persone può costare €700-1.000, voli e hotel inclusi.

Altri ponti primaverili 2025

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di venerdì nel 2025 un’ottima occasione per visitare città d’arte come Venezia o Milano, o per fare una gita in montagna, approfittando delle prime giornate calde.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di lunedì nel 2025, offrendo un ponte lungo dal 31 maggio al 2 giugno. Questo potrebbe essere il momento ideale per visitare le Cinque Terre, la Costiera Amalfitana o le città d’arte come Firenze e Bologna.