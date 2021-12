Banca Popolare di Sondrio diventa Spa: Unipol parte in prima fila dopo Carige

Il credito valtellinese diventa Spa e l'azionista di peso, ovvero Unipol, spiana il terreno post trasformazione

La Banca Popolare di Sondrio diventa una società per azioni. L'assemblea dei soci ha decretato il passaggio ufficiale con il 96% dei "sì": 2.517 soci su 2.610 partecipanti hanno votato a favore, mentre i contrati sono stati 38, gli astenuti 39 e i non computati 16. Si tratta, sottolinea una nota, "di un passaggio storico per la Banca Popolare di Sondrio", reso necessario dalla legge di riforma delle Popolari del 2015, che comporta un "cambiamento fondamentale nel processo di governo aziendale e sancisce l'abbandono del mondo cooperativo nel quale la banca è nata e si è sviluppata nei suoi 150 anni di storia".

"Per noi e per tutti coloro che hanno fin qui sostenuto la banca è motivo di orgoglio esserci presentati all'appuntamento odierno potendo vantare una lunga storia di crescita organica equilibrata e profittevole, che ha contribuito allo sviluppo dei territori nei quali ci siamo nel corso del tempo insediati, coprotagonisti della crescita sociale ed economica delle comunità di appartenenza", ha commentato il presidente Francesco Venosta.

Nel nuovo statuto, ha rimarcato Venosta, "viene riaffermato che la banca, nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo, tiene particolarmente in considerazione, in sintonia con la tradizione del credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e degli enti pubblici e privati, con una peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna".

Dopo il sì dell'assemblea, il credito valtellinese guidato dal presidente Francesco Venosta e dal direttore generale Mario Pedranzini, rimasti in carica anche con il passaggio alla Spa, si prepara quindi ad accettare il "rischio" di guardare al futuro e alle conseguenze che la trasformazione porta con sè. La partita del terzo polo bancario italiano insieme a Bper e Carige, così come gli interessi dell'azionista di peso nel capitale della banca, sono elementi con cui si dovrà fare i conti. La Unipol di Carlo Cimbri, oggi al 9% del capitale, primo socio anche di Bper, non hai mai fatto mistero del suo interesse per la possibile candidata al terzo polo. Sottolineando però di non "voler fare alcun blitz nel capitale".

Come ricorda il Sole 24 Ore, la trasformazione di Sondrio in Spa “avverà adesso e il management ragionerà su quali alternative poter proporre ai suoi azionisti. La prima è di restare come sono e noi saremmo felici di accompagnali in questo percorso”, ma “se dovessero cercare altre strade diverse penso che Bper per continutià culturale e per le tante società prodotto che sono in comune sia uno degli iterlocutori”, aveva detto Cimbri il 13 dicembre scorso a chi chiedeva conto delle possibili future mosse di Sondrio.

Ora, a chiusura dell'anno il clima generale non è mutato. Neppure il tentativo di affondo su Carige ha sparigliato le carte sul dossier. Secondo infatti gli analisti, la partita del credito valtellinese sarà lunga e ancora tutta scrivere: per gli azionisti e il mercato non c'è "necessità di forzare la mano".