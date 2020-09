PopBari, Emiliano piazza un consigliere. Nel board neltra la Dem Capano

Manca poco per sapere quali saranno i nomi dei consiglieri della "Banca Popolare di Bari 2.0", così come l'hanno chiamata i commissari straordinari l'altro giorno in audizione di fronte alla Commissione Banche del Parlamento, visto che oggi scade il termine per la presentazione della lista per il board da parte del Mediocredito Centrale, dopo il salvataggio messo a segno a fine 2019 con il Fondo interbancario di tutela dei depositi costato in totale 1,6 miliardi e che consentirà all'istituto di voltare definitivamente pagina sulla gestione Jacobini.





Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, oltre al nome di Bernardo Mattarella, l'amministratore delegato di Mcc controllato da Invitalia che diventerà presidente della prima banca del Sud (Ceo sarà Giampiero Bergami), in quota Puglia ci sarà l’avvocata Cinzia Capano, già assessora nella giunta Emiliano del Comune di Bari e deputata del Partito Democratico nella XVI Legislatura. Un ingresso che testimonia il tentativo della politica di entrare nella stanza dei bottoni dei gruppi che, come PopBari, hanno ricadute importanti sul territorio. Velleità che ha ritardato la compilazione della lista e che avrebbe dovuto essere presentata infatti entro il 16 settembre.

Appena rieletto, il governatore della Regione ha manifestato l’intenzione della Puglia entrare nel capitale dell'ex popolare meridionale, in cui figurano al 97% Mcc e il Fitd, con 60 milioni di euro. Volontà che mercoledì i due commissari straordinari hanno salutato come "qualcosa di sicuramente molto importante e interessante".

Con l'ingresso della Capano in Cda si compie un primo step di avvicinamento che sulla carta, secondo quanto disegnato dal governo giallorosa, mira a fare del Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno un polo aggregatore di istituti bancari nel Sud, a partire dalla Popolare di Bari.

